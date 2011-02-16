-SOMALİLİ KORSANA 33 YIL 9 AY HAPİS NEW YORK (A.A) - 16.02.2011 - ABD'de 2009'da Afrika sahili açıklarında ABD bandıralı bir gemiye saldıran Somalili korsan 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Federal mahkeme hakimi Loretta Preska, 2009'da ''ekibiyle'' Hint Okyanusu'nda ABD bandıralı bir ticari gemiye saldırmaktan ve geminin kaptanını rehin olmaktan suçlu bulunan Somalili korsan Abdivali Abdikadir Musa'ya caydırıcı olması için 33 yıl 9 ay hapis cezası verdiğini açıkladı. Amerikalı savcılar, Musa'ya 34 yıla yakın hapis cezası verilmesini istemişlerdi. Musa'nın avukatları ise bu suç için asgari ceza olan 27 yıl hapis talebinde bulunmuşlardı. Musa geçen yıl suçunu kabul etmişti. Hint Okyanusu'nda 2009 yılında meydana gelen olayda, Donanma Kuvvetleri, Musa'nın ''ekibindeki'' 3 kişiyi öldürmüş, kaptan Richard Phillips'i kurtarmışlardı.