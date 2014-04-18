Somalili korsana 12 yıl hapis

2010 yılının mayıs ayında, "Marida Marguerite" isimli tanker Umman'ın Selale kentinin 100 deniz mili açığında korsanların saldırısına uğramıştı. 22 kişilik mürettebat, 8 ay boyunca Somalili korsanlarca rehin tutulmuştu. Tanker ve mürettebat, 5 milyon dolar fidyenin ödenmesi sonrasında serbest bırakılmıştı.

Geminin ait olduğu şirketin merkezinin Almanya'da bulunması nedeniyle dava Osnabrück Eyalet Mahkemesi'nde görüldü. Yargılanan 44 yaşındaki Somalili sanık hakkında savcı 12 yıl hapis cezası istemiş, sanık avukatı bunun 7 yıla indirilmesini talep etmişti.

Kararını açıklayan hakim Dieter Temming, "22 kişilik mürettebat korsanlarca rehin tutuldukları 8 ay boyunca tarifi imkansız eziyet ve korku yaşamak zorunda kaldılar" dedi. Hakim Temming, savcının isteğine uyarak sanığa 12 hapis cezası verdi.

Sanık, yargılama sırasında gemide korsan olarak bulunmadığını, zaman zaman uyuşturucu satmak için çıktığını savunmuştu. Alman kriminal polisinin kaçırma sonrası gemi ve korsanların geride bıraktığı belgelerde saptadığı parmak izleri, korsanın mahkum edilmesinde önemli rol oynadı.