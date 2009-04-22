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Dünya

Somalili korsan New York'ta hakim karşısında

22 Nisan 2009 10:19

Somali açıklarında bir Amerikan gemisini kaçırma girişiminden sonra geminin kaptanını rehin alan 4 korsandan hayatta kalan genç yaştaki tek korsan Abdulveli Musi, getirildiği New York'ta mahkemeye çıkarıldı.

Manhattan federal mahkemesindeki ilk duruşmada hakim, savunma avukatları ve savcıların yaşı konusundaki tartışmalarının ardından sanığın bir erişkin olarak yargılanmasına karar verdi.

Musi'nin avukatı, sanığın yaşının doğum tarihine göre 15 olduğunu savunurken, savcılık makamı sanığın yetkililere yaşını 18 olarak bildirdiğini söyledi. Ailesi de gazetecilere açıklamasında Musi'nin yaşının 16 olduğunu olduğunu söylemişti.

Mahkeme, ömür boyuna kadar hapis cezasını öngören korsanlık suçundan yargılanan sanığın duruşmasını 21 Mayıs 2009 tarihine erteledi.

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