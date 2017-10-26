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Somalili kan bağışcısı öğrenciye bronz madalya

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) eğitim gören Somalili Mohammed Aydanuz Ahmed, gönüllü olarak yaptığı kan bağışları dolayısıyla Türk Kızılayı'nca bronz madalyayla ödüllendirildi

26 Ekim 2017 16:10

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde (BEÜ) eğitim gören Somalili Mohammed Aydanuz Ahmed, gönüllü olarak yaptığı kan bağışları dolayısıyla Türk Kızılayı\'nca bronz madalyayla ödüllendirildi.
BEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ahmed, Türk Kızılayı\'na 3 yılda 10 kez kan bağışında bulundu. Ahmed, yaptığı bağışlar dolayısıyla bronz madalya almaya hak kazandı. Türk Kızılayı Kan Merkezi Müdürü Dr. Ömer Selim Alan, gönüllü kan bağışçısı Ahmed\'e madalyasını Şehit Hasan Bilgin Kan Bağış Merkezi\'nde verdi.

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