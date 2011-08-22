-Somali'li annelerin dramı MOGADİŞU (A.A) - 22.08.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kamplara gelen mültecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Açlık ve kıtlıktan başkentin çeşitli yerlerindeki yüzlerce kampa sığınan Somalili annelerin en büyük derdi ishal, yetersiz beslenme ve susuzluktan hasta olan çocuklarını bir doktora gösterememek. Mogadişu'da hangi kampa giderseniz gidin elinizi, kolunuzu ve hatta ayağınızı tutan bir anneye rastlıyorsunuz: ''Çocuğumu doktora götürün''... Başkent Mogadişu'nun göbeğindeki, ülkenin en büyük çocuk ve kadın hastanesi '''Banadir'' Somalili annelerle dolu. Afrika'ya ilgisini gizlemeyen Çin Hükümeti tarafından Afrika kalkınma programı çerçevesinde 1977'de kurulan Banadir, şimdiki haliyle deprem sonrası bir hastaneyi andırıyor. Tek katlı uzun bir bina olarak kurulan hastanenin koridorları ve penceresi olmayan odaları, kucağında bebeği olan annelerle dolu. Kusan bebeklerinin ağzını yöresel giysileriyle kapatıp muayene sırası bekleyen anneler, hastalıktan, açlıktan, susuzluktan ağlayan çocuklarını umutsuzca avutmaya çalışıyor... -Fatma 2 yaşında ama sadece 2 kilo- 31 yaşındaki Ambiya Adem o annelerden sadece biri. Mogadişu'ya 200 kilometre uzaklıktan bir köyden, üstelik yürüyerek gelmiş hastaneye. Kızı Fatma'nın kafasında bir tek saç yok ve yaralar var. Fatma iki yaşında olmasına karşın 2 kilo bile değil. Anne Ambiya ile konuştuğumuzda kemikleri gözüken ve kusan Fatma kucağında, hala sıra bekliyordu. Görüşüne başvurduğumuz Somalili genç bir kadın olan Banadir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kalkom Hassan Mahmud, sınırlı ilaç ve doktorla hizmet vermeye çalıştıklarını anlattı. Hastalarda en fazla ishal vakasının görüldüğünü belirten Dr. Mahmud, günde en az 60 çocuğun ishal şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi. Yüzlerce hasta arasında önceliği nasıl sağladıklarını sorduğumuz Mahmud, başta ishal olmak üzere kızamık çıkaran, yetersiz beslenmiş ve dehidre olmuş hastaları acil olarak değerlendirdiklerini söyledi. Banadir Hastanesine son sekiz aydan beri gelen her hasta acil. Görevli doktor bulunmadığı hastanede hizmetler, yedisi Arap ve Sudanlı, dördü Somalili 11 gönüllü doktorla sağlanıyor. Haftada ortalama dört hastanın yaşamını yitirdiği hastaneye ait mezarlık doluluk nedeniyle 5 ay önce kapatıldı. Öte yandan Türkiye'den gelen Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği doktorları iki gündür başkentin birçok mülteci kampında sağlık taraması yaptı. Türk doktorlar çok sayıda çocuğa serum ve ilaç tedavisi yaparken, acil müdahale sınırını aşmış hastalar Mogadişu'daki en büyük mülteci kampı 300 bin kişilik Hodan'nın içinde bulunan Türkiye Sağlık Bakanlığının kurduğu Sahra Hastanesine sevk edildi.