Somalili 35 yaralı, Polatlı’da tedavi edilecek /EK

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA) - SOMALİ\'de14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucu yaralanan terör mağdurlarından 35\'i akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı ve AFAD\'tan oluşan ekipler eşliğinde Ankara\'ya getirildi. Yedi buçuk saat süren uçak yolculuğu sonunda getirilen yaralıların Polatlı,Numune ve Gülhane Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınacağı kaydedildi.

Ankara\'ya getirilen 35 terör mağdurunun 17\'si Polatlı\' Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Hastaneye getirilen yaralıların ortopedi ve cerrrahi müdahaleye gereksinimi olduğu belirtildi.



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