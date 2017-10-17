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Somalili 35 yaralı, Polatlı’da tedavi edilecek /EK

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA) - SOMALİ'de14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen  bombalı saldırı sonucu yaralanan terör mağdurlarından 35'i akşam saatlerinde  Sağlık Bakanlığı ve AFAD'tan oluşan ekipler eşliğinde Ankara'ya getirildi

17 Ekim 2017 01:52

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA) - SOMALİ\'de14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen  bombalı saldırı sonucu yaralanan terör mağdurlarından 35\'i akşam saatlerinde  Sağlık Bakanlığı ve AFAD\'tan oluşan ekipler eşliğinde Ankara\'ya getirildi. Yedi buçuk saat süren uçak yolculuğu sonunda getirilen yaralıların Polatlı,Numune ve Gülhane Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınacağı kaydedildi. 

Ankara\'ya  getirilen 35 terör mağdurunun 17\'si  Polatlı\' Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Hastaneye  getirilen yaralıların  ortopedi ve cerrrahi müdahaleye gereksinimi olduğu belirtildi.  


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