-SOMALİLİ 2 KORSANA 439'AR YIL HAPİS CEZASI MADRİD (A.A) - 03.05.2011 - İspanya'da terörizm ve organize suçlara bakan Ulusal Mahkeme, İspanyol balıkçı gemisini kaçırma olayına karışmakla suçlanan Somalili 2 korsanı 439'ar yıl hapse mahkum etti. Şeysel Adaları yakınlarında 2009 yılının ekim ayında "Alakrana" adlı İspanyol balıkçı gemisinin kaçırılması olayına karıştıkları iddiasıyla, o dönemde İspanyol deniz kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve İspanya'ya getirilen Cabdullahi Cabduwliy ve Raageggesey Adji Haman adlı 2 Somalili korsanın yargılanması sona erdi. Ulusal mahkeme, bugün açıkladığı kararda, iki korsana, gemi mürettebatını oluşturan 36 kişiyi yasadışı yollardan alıkoyma, şiddet uygulama, yasadışı örgüt üyesi olma suçlarından toplam 439'ar yıl hapis cezası verdi. Terörizm, işkence yapma gibi suçlardan beraat eden Somalili korsanlar ayrıca, alıkonulan 16'sı İspanyol toplam 36 mürettebat üyesi için 102 bin 500 avro tazminat ödemeye mahkum edildi. İspanyol yasalarına göre, bir kişi ne kadar uzun süre ceza alırsa alsın 30 yıl sonra serbest bırakılıyor. Bu arada mahkeme, miktarı açıklamasa da "Alakrana" gemisinin ve mürettebatının serbest bırakılması için fidyenin İspanyol hükümeti tarafından ödendiğini doğruladı. "Alakrana" gemisi korsanlar tarafından kaçırıldıktan 47 gün sonra serbest bırakılırken, İspanyol basınında 3 veya 4 milyon dolarlık bir fidye ödendiği iddia edilmişti.