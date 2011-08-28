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Dünya

Somali'den, Türklere teşekkür MOGADİŞU (A.A)

28 Ağustos 2011 15:45

-Somali'den, Türklere teşekkür MOGADİŞU (A.A) - 28.08.2011 - Rıza Özel – Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, ülkeye yardım getiren Türk yardım kuruluşlarının temsilcilerini Mogadişu Uluslararası Havaalanı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanı Ahmed, Türkiye'den gelen yardımlar için teşekkür etti. Kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'ye yardım getiren TİKA, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı, Türk Diyanet Vakfı, Kimse Yok mu Derneği, Cansuyu, Deniz Feneri ve İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcilerini Mogadişu Uluslararası Havalanı'nda kabul eden Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, Türkiye'den gelen yardımlar için tek tek teşekkür etti. Türkiye'nin Somali'ye uzattığı yardım eline ve Türk Yardım kuruluşlarının burada bulunmasına minnettar olduklarını söyleyen Somali Cumhurbaşkanı Ahmed, özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde ailesi, çok sayıda bakan, iş adamı ve sanatçı ile yaptığı ziyaretin ülkesi için tarihi öneme sahip olduğunu belirtti. Somali'de Türk vatandaşlarının dostça karşılandığını söyleyen Ahmed, ülkede hala süren çatışmalara dikkati çekerek, yardım örgütlerini kötü niyetli insanlara karşı güvenlik konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Türk yardım kuruluşlarının temsilcileri de Somali Cumhurbaşkanı Ahmed'e ülkeye yapılan yardımlar ve geleceğe yönelik projeleri konusunda bilgi verdi.

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