-Somali'den misafir işçi istiyor İZMİR (A.A) - 17.08.2011 - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Arslan Erdinç, sektörde işçi sıkıntısı çektiklerini belirterek, Somali'ye yapılan yardımlar kapsamında bu ülkeden misafir işçi getirilmesini önerdiklerini söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdinç, maden sektöründe özellikle mermer ve traverten ocaklarında son aylarda artan dış talep nedeniyle ocak ve fabrikaların kapasitelerini artırdığını ancak işçi bulmakta zorluk çektiklerini söyledi. Firmaların ocak ve fabrikalarda çalıştırmak üzere ilan vermelerine rağmen yeteri kadar dönüş alamadıklarını kaydeden Erdinç, şunları ifade etti: ''Şu anda üyemiz firmaların en az 500 işçiye ihtiyacı var. Bunu karşılamak için çaba sarf ediyoruz ancak bulamıyoruz. Bize göre Türkiye'de işsizlik sorunu yok, iş beğenme sorunu var. Bir kaç hafta önce gazetelerde yayınlanan haberlerimiz sonrası bir çok başvuru alacağımızı tahmin ettik. Ancak sadece bir kişi başvurdu. O da yüksekokul mezunu olduğunu, işçi değil, memur olarak çalışmak üzere başvurduğunu belirtti. Sektörümüzde çalışma şartlarının diğer sektörlere kıyasla daha zor olması ve ocakların şehir dışında yer alması nedeniyle başvuru alamadığımızı düşünüyoruz.'' Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardım kampanyasının gurur verici seviyeye ulaştığını, bu alanda tüm dünyaya örnek olacak adımların atıldığını kaydeden Erdinç, Somali'ye yapılacak yardımın daimi hale getirilmesi için bu ülkedeki iş gücünü Türkiye'de misafir ederek hem eğitim, hem istihdam olanağı sağlamayı istediklerini belirtti. -Misafir işçi programı- Hazırlık çalışmaları süren proje kapsamında, sadece maden değil, iş gücü sorunu yaşanan sektörlerden de talepler alınarak bir ''misafir işçi programı'' yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Erdinç, şöyle devam etti: ''Somali'ye balık vermenin yanı sıra olta vermek ve balık tutmayı da öğretebilmemiz gerekiyor. Afrika ülkelerindeki ana sorun iş gücünün eğitilmiş olmamasıdır. Türkiye'nin Afrika'nın iş gücü eğitiminde etkin bir role sahip olabileceğini düşünüyoruz. Somali, Etiyopya gibi ülkelerin zengin maden kaynakları var. Bunları iyi şekilde değerlendirmeleri için bilgiye ihtiyaçları var. Bizim de iş gücüne ihtiyacımız var. Program kapsamında özellikle Muğla, Denizli ve Afyon'daki mermer ocaklarında çalıştırılmak üzere ilk etapta 500 Somalili çalışanı davet edebiliriz. Gelecek işçilerin konaklama şirketler tarafından karşılanabiliyor. Sağlık ve sosyal güvenceleri sağlanacak olan bu işçiler, ileri dönemlerde Afrika pazarına açılım konusunda Türkiye'ye destek olabilir.'' Erdinç, projeyle ilgili Ekonomi Bakanlığı'na bilgi verdiklerini, projenin hükümet tarafından değerlendirileceğini, olumlu yanıt almayı umduklarını da kaydetti.