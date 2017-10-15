T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somali'deki saldırıda ölü sayısı 85'e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Somali’nin başkenti Mogadishu’da kentin kalabalık bölgesindeki Safari Otel’in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda  ölü sayısı 85’e yükseldi

15 Ekim 2017 17:08

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Somali’nin başkenti Mogadishu’da kentin kalabalık bölgesindeki Safari Otel’in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda  ölü sayısı 85’e yükseldi.
Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, \"Dün akşam Mogadişu\'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan edildi\" dedi. 60’dan fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından polis şefi Mohamed Hussein birçok kurbanın hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
Patlamanın, Somali\'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab\'ın 2007\'de başlattığı ayaklanmadan bu yana ülkede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu düşünülüyor. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHASomalininMogadishudaSafari OtelinSaldırınınMuhammed Abdullah FermacuMogadişuMohamed HusseinPatlamanın SomaliEl KaideSaldırıyı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24