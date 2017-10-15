Somali'deki saldırıda ölü sayısı 85'e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – Somali’nin başkenti Mogadishu’da kentin kalabalık bölgesindeki Safari Otel’in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda ölü sayısı 85’e yükseldi.

Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, \"Dün akşam Mogadişu\'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan edildi\" dedi. 60’dan fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından polis şefi Mohamed Hussein birçok kurbanın hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlamanın, Somali\'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab\'ın 2007\'de başlattığı ayaklanmadan bu yana ülkede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu düşünülüyor. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.