Somali'deki saldırıda ölü sayısı 350'yi aştı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim’de bomba yüklü kamyon ile gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 358’i bulduğu açıklandı. Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Ömer Osman, 56 kişiden hâlâ haber alınamadığını bildirdi. Osman saldırıda yaralan 228 kişiden 122‘sinin de tedavi için Türkiye, Sudan ve Kenya’ya gönderildiğini duyurdu.

Mogadişu'da bakanlık binalarının da bulunduğu işlek bir caddede bomba yüklü kamyon ile gerçekleştirilen saldırı, ülkede en fazla can kaybına neden olan saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Ülkede "savaş hâli" ilanı bekleniyor

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed’in parlamenterlerle cumartesi günü yapmayı planladığı olağanüstü toplantı ertelendi. Başbakanı Hasan Ali Hayri, Somali Cumhurbaşkanı’nın saldırının sorumlusu olarak görülen El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütüne karşı ülkede "savaş hâli" ilan etmesinin beklendiğini açıkladı.

Somalili askeri yetkililer, ABD’den Cumhurbaşkanı’nın Eş Şebab'a yönelik yeni operasyon planına destek vermesini beklediklerini söyledi. Ordu sözcüsü Yüzbaşı Abdullah İman, binlerce askerin katılacağı operasyonda, örgütün büyük can kaybına yol açan saldırılar düzenlediği ve başkent Mogadişu’nun da yer aldığı Aşağı ve Orta Şabel bölgesinden temizlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Geçen hafta yaşanan saldırıyı kınayan ilk ülkelerden bir olan Türkiye, eylül ayı sonunda Mogadişu’da Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri tesisini açmıştı. Bu tesiste Somalili güvenlik güçlerine askeri eğitim verilmesi planlanıyor.

AP,BD/CÖ

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