-SOMALİ'DEKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 31'E ÇIKTI MOGADİŞU (A.A) - 24.08.2010 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Muna Oteli'ne düzenlenen saldırıda ölü sayısı 31'e yükseldi. Otele üniformalı 3 kişinin saldırıda bulunduğu ve aralarında 6 milletvekili olmak üzere 31 kişiyi öldürdüğü belirtildi. Saldırının sorumluluğunu militan örgüt El Şabab üstlendi. Hükümetten yapılan açıklamada, saldırganların güvenlik güçlerinin üniformasını giydiği belirtildi. Somali İstihbarat Bakanı, saldırıyı ''mübarek Ramazan ayında yapılan içler acısı bir olay'' olarak değerlendirdi. Afrika Birliği barış gücü askerlerinin sözcüsü Binbaşı Barigye Bahoku, Reuters ajansına verdiği demeçte, ''Otele 3 kişi saldırdı. Biri el bombalıydı, diğeri yaylım ateşi açtı'' dedi. Bahoku, milletvekillerinden kaç kişinin öldüğünün bilinmediğini, ölenler arasında, otelin önündeki 11 yaşında ayakkabı boyacısı bir çocuk ve çay satan bir kadının bulunduğunu söyledi. Devlet başkanlığı sarayının yakınında bulunan otelde genellikle hükümet yetkilileri ve milletvekilleri kalıyor. Saldırının, Somali'nin en tehlikeli militan örgütü El Şabab'ın, zayıf Somali hükümetini koruyan Afrika Birliği'nin 6 bin askerine atfen ''istilacılara karşı büyük savaş'' ilan etmesinin ardından düzenlendiğine dikkat çekildi.