-SOMALİ'DEKİ SALDIRIDA EN AZ 8 ÖLÜ MOGADİŞU (A.A) - 09.09.2010 - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki havalimanının ana girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı ile birlikte, aynı yerde ikinci bir patlama daha olduğu, saldırılarda en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ölenlerin büyük çoğunluğu Afrika Birliği barışgücü (AMISOM) askerleri. Görgü tanıklarına göre bir intihar eylemcisi, bomba yüklü aracını hızla, askerlerin bulunduğu havaalanı girişindeki askeri noktaya sürdü. Aracın patlamasının ardından askeri nokta içinde de ikinci bir patlama oldu.