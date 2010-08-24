-SOMALİ'DEKİ SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI MOGADİŞU (A.A) - 24.08.2010 - Somali'de, hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin kaldığı Mogadişu Oteline saldırı düzenleyen silahlı kişilerden birinin sağ olarak ele geçirildiği bildirildi. Somali Enformasyon Bakanı Abdurahman Ömer Osman, saldırıyı, hükümet askerleri kılığına girmiş 3 kişinin düzenlediğini belirterek, "Bunlardan biri yakalandı. Diğer ikisi ise hala otelin içinde" dedi. Çatışmanın sürdüğünü belirten Osman, bazı yetkililerin öldürüldüğünü, ancak tam sayıyı henüz bilmediklerini söyledi. Ülkede görev yapan Afrika Birliği barış gücünün sözcülerinden biriyse daha önce yaptığı açıklamada en az 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.