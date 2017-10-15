Somali'deki patlamada ölü sayısı 276'ya yükseldi; 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya yükselirken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, halkı yaralılara kan bağışı yapmaya çağırdı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı artıyor. Reuters'in haberine göre toplu taşıma araçlarının kullandığı istasyon yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 276'yı buldu. Patlamada 200'den fazla yaralının olduğu aktarıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, yaşanan saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Saldırının ardından üzüntülerini dile getiren Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, "Somali halkını yaralılara kan bağışı yapmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye'den Somali'ye destek

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki terör saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor" dendi.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.