Somali'deki insani krize çözüm arayışı

Açlık, kuraklık ve terörün pençesindeki Somali'nin karşı karşıya olduğu insani kriz, uluslararası toplumun gündemine taşındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen konferansta dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Somali'ye yardım için yol haritası üzerinde çalışıldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Somali hükümetine demokratik reformlar karşılığında uluslararası yardımları önünü açacak yeni bir ortaklık teklifi sundu.

Somali'nin federal anayasını yenilemesini sağlayacak bu ortaklık 4 yılık bir reform haritasının izlenmesini öngörüyor.

Eş Şebab'a karşı ordu

2010 yılına kadar başkent Mogadişu'nun bir bölümünü elinde tutan El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütüyle mücadele de gündemdeydi.

Güvenliğin uluslararası güçlerin yardımı ile sağlandığı Somali'de etkin bir ulusal ordu kurulması için bir anlaşmaya imza atıldı.

Londra'daki konferansta Avrupa Birliği, ekonomik ve siyasi programlarda kullanılmak üzere Somali'ye 200 milyon euroluk yardım sözü verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Almanya'nın Somali'ye yaptığı yardımlarının 140 milyon euroya çıkarılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, uluslararası yardım kuruluşlarının Somali'ye destek için 1.5 milyar dolar yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Türkiye'den Somali'ye destek mesajı

Londra'daki konferansın katılımcıları arasında Başbakan Binali Yıldırım da vardı.

Konferansta yaptığı konuşmada Yıldırım, Türkiye'nin Somali'ye güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Somali'deki insanlık krize dikkat çekmek için çok sayıda projeye imza atan Türkiye, 2012'de Somali Konferansı'na ev sahipliği yapmıştı.

Somali'deki insani kriz

Birleşmiş Milletler verilerine göre Somali'de şu an 6 milyondan fazla kişi açıkla boğuşuyor. Bu rakam, Somali'nin nüfusunun yarısına tekabul ediyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Somali'de 1.4 milyon çocuğun yetersiz beslendiğine dikkat çekiyor.

Somali'nin karşı karşıya olduğu bir diğer kriz kolera salgını. 1 yılda 690 kişi kolera sonucu hayatını kaybetti. Bu sayının önümüzdeki aylarda 50 bine ulaşabileceği belirtiliyor.

2011'de tarihin en ciddi kıtlık felaketini yaşayan Somali'de 250 bin kişi açlıktan hayatını kaybetmişti.

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AFP/AP/reuters/dpa/ÖA/HS