-Somali'deki ilk Türk lisesinde ders zili çaldı MOGADİŞU (A.A) - 24.10.2011 - Nil Organizasyon tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'da kurulan Bedir Türk Lisesi'nde ders zili çaldı. Okul müdürü Bülent Ergüneş, okulun ilk eğitim yılında öğrencilere haftada 16 saat İngilizce, 12 saat Türkçe ile Arapça ve Somalice eğitim verileceğini, 4 ay sonra da fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar derslerini İngilizce olarak vermeye başlayacaklarını söyledi. Gelecek yıldan itibaren okulda Türkiye'deki Anadolu liseleri düzeyinde eğitim vermeye başlayacaklarını ifade eden Ergüneş, eğitim dilinin İngilizce olacağını ancak öğrencilere eğitimleri süresince Türkçe eğitimi de verileceğini anlattı. Ergüneş, 60 öğrenci ile derslere başladıklarını belirterek, bu sayıyı 120'ye tamamlayacaklarını kaydetti. Bir süre geçici bir binada eğitimlerini sürdüreceklerini dile getiren Ergüneş, ''Somali hükümetinin bize tahsis ettiği eski teknik üniversite binasında şu an şehir dışından gelen fakir aileler ikamet ediyor. Onlara başka bir barınak ayarlıyoruz. Onlar yavaş yavaş taşınıyorlar. Bina boşaldığında tadilatını tamamlayıp gelecek yıl oraya taşınacağız. Çok güzel, büyük bir bina'' dedi. Ergüneş, Somali'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle eğitimin geri kaldığına dikkati çekerek, ''Ancak, öğrenciler çok zekiler ve çok çabuk kavrıyorlar. Basit konuşmaları Türkçe yapmaya başladık bile. Okulumuz aynı zamanda yatılı. Türkçe'yi daha çabuk öğrenmeleri için tüm öğrencilerimizi yatılı olarak kabul ediyoruz. Çok ciddi bir problemimiz yok, öğrencilerimiz çok saygılılar'' diye konuştu.