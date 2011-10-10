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Dünya

Somali'deki çatışmalarda 8 sivil öldü MOGADİŞU (A.A)

10 Ekim 2011 22:00

-Somali'deki çatışmalarda 8 sivil öldü MOGADİŞU (A.A) - 10.10.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Afrika Birliği güçleri ve hükümet birliklerinin, aşırı dinci Eşşebab militanlarının mevzilerine düzenlediği saldırılarda 8 siville bir Afrika Birliği askerinin öldüğü bildirildi. Afrika Birliği gücü sözcüsü Yarbaş Paddy Ankunda, Eşşebab'ın başkentin kuzeydoğusundaki son karargahını da ele geçirdiklerini söyledi. Askerler militanların karargahına ilerlerken, bölgede yaşayanların patlamalar ve açılan ateşlerden kaçtığı, buna karşın 8 sivilin öldüğü, 20'sinin yaralandığı belirtildi. Ankunda, bugünkü operasyonun amacının, militanları sivilleri havanlarla vurabilecekleri menzilin dışına itmek olduğunu ifade etti. Eşşebab militanlarının geçen hafta Eğitim Bakanlığının önünde düzenlediği intihar saldırısında 100'den fazla kişi ölmüştü.

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