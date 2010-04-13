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Dünya

Somali'deki çatışmada 21 kişi öldü

13 Nisan 2010 13:17

T24- Somali’de hükümet güçleriyle aşırı dinci direnişçiler arasında çıkan çatışmada, 21 kişi öldü.


Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları, çatışmada 14’ü başkent Mogadişu’nun kuzeyinde olmak üzere 21 kişinin öldüğünü belirtti. Çatışmanın, direnişçilerin, askeri bir törenin düzenlendiği alana havan topu saldırısında bulunması üzerine çıktığı bildirildi.


Saldırı sırasında tören alanında, Somali Devlet Başkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Emniyet Müdürü ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu ifade edildi.

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