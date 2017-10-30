"Somali'deki canlı bomba saldırısındaki militanlardan 'istihbarat' kartları çıktı" iddiası

Somali Mogadişu’da Nso Hablod oteline saldırıp 23 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına sebep olan Eş Şebab militanlarının üstünde istihbarat kimlikleri olduğu öne sürüldü. Cumartesi günü yapılan saldırıda otelden içeri giren beş silahlı militanın istihbaratçı üniforması bulunması herhangi bir şüphe çekmemelerine neden olduğu aktarıldı. Ülkede, düşük rütbeli subaylardan şüphelenildiği ifade edildi.

Duvar'ın The Guardian’ı kaynak gösterdiği haberine göre üst düzey bir istihbarat subayı olan Col Ahmed Yare, kartların üstünde isimler, rütbeler ve fotoğraflar da dahil her bilginin var olduğunu, bu yüzden de hiçbir polisin onları durduramayacağını söyledi.

Bomba yüklü bir kamyonun otelin ön girişini yıkmasının ardından beş silahlı adam otelin içine girip odadaki misafirleri tek tek vurmaya başlamıştı. Saldırganların ikisi kendisini patlamış, üçü gözaltına alınmıştı. Eş Şebab militanlarının kadın ve çocukları öldürdüğüne tanıklık eden bir cemaat lideri Şeyh Ali Muhammed, “Onlar vicdansız, merhametleri yok. Bu insanlar Müslüman değil” demişti.

Düşük rütbeli subaylardan şüpheleniliyor

Saldırıdan sadece 55 dakika sonra internet siteleri üzerinden eylemi üstlenmişti. Saldırı gene Mogadişu’dan 350 kişinin öldüğü bir diğer saldırıdan yalnızca bir hafta sonra geldi. Şimdi de istihbarat örgütü NISA’da özellikle düşük rütbeli subaylar arasında Eş Şebab sempatizanları olabileceğinden şüphelenildiği belirtiliyor.

Hükümet yazılı bir açıklama yaparak NISA Genel Direktörü Abdullahi Muhammed Ali ve emniyet müdürü Abdihakim Said’i görevden aldığı bildirildi.

Muhammed Ali, yakın zamanda New York Times için yazdığı bir makalede işbirliği yapmayan uluslararası kamuoyunu suçlamıştı.

On yıldır ülkede eylemler yapan Eş Şebab’ın saldırılarının artmasının ardından bölgeye 22 bin kişilik bir Afrika Birliği kuvveti de konuşlandırılmıştı. ABD’de ise 1994 yılından bu yana Donald Trump yönetimi döneminde ilk defa Somali’ye asker gönderilmesini onaylandı.