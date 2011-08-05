-SOMALİ'DE YARDIM KAMYONLARI YAĞMALANDI MOGADİŞU (A.A) - 05.08.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, açlık kurbanları için gıda yardımı dağıtılan 3 kamyonun yağmalandığı, çıkan kargaşada 7 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, Dünya Gıda Programı (DGP) tarafından sağlanan acil gıda yardımlarını Badbaado kampında minibüs ve el arabalarına yükleyen askerlerin kendi aralarında çatıştıklarını ve ateş açtıklarını söyledi. Bazı Mogadişuluların da yiyecekleri omuzlarına yükleyerek kaçtıklarını ifade eden görgü tanıkları, askerlerin yağmacıların üzerine de ateş açtığını ve 7 kişiyi öldürdüğünü belirtti. Somali'de çoğunluğu ülkenin güneyinde olmak üzere yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin açlık riskiyle karşıya olduğu, yüzbinlerce insanın açlık nedeniyle Mogadişu'ya doğru tehlikeli bir yolculuk yaparak gıda bulmaya çalıştığı bildiriliyor. Son iki ayda yaklaşık 100 bin kişinin başkente ulaştığı, her gün yüzlerce kişinin Mogadişu'ya geldiği kaydediliyor. Somalilerin, açlık tehlikesinin yanı sıra kuraklığın en kötü etkilediği alanların çoğunluğunu kontrol eden Eşşebab örgütü militanlarının saldırı tehditleri altında olduğu da ifade ediliyor. Dünya Gıda Programı (DGP) ile beraber çalışan Somalili yardım kuruluşunun çalışanı Secdiya Kasım, yağmalamanın Mogadişu'da ortak bir hareket haline geldiğini, evlerini terk etmek zorunda kalanlara gönderilen gıdaların, hem hükümet güçleri hem de kent ve kamp sakinleri tarafından yağmalandığını kaydetti. DGP sözcüsü David Orr da 30 bin mülteciye ev sahipliği yapan Badbaado kampında yağmalama olduğunu doğruladı.