-Somali'de yağmur duası MOGADİŞU (A.A) - 17.08.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kamplarda yaşayan halka Türkiye'den getirilen yardımlar, bereket ve yağmur dualarıyla dağıtılıyor. Kuraklık nedeniyle köyleri ve kasabalarını terk ederek başkente henüz gelenlerin yerleştiği Holvudak kampına da ilk kez yardım ulaştı. Türk yardım dernekleri tarafından sıcak yemek dağıtımından önce Somali Diyanet İşleri Başkanı Şeyh Ahmed Mahmud'un katılımıyla Türkiye'den gelen ilahiyatçı-yazar Ecir Eşiyok tarafından yağmur ve bereket duası edildi. Dua okunurken kampta kalan kadın ve çocuklar da ''amin'' diyerek yağmur ve bereket istedi. Duanın ardından kamptaki çocuklar ve kadınlar, ellerindeki kaplar ya da torbalarla sıraya girerek yemeklerini aldı. Sıcak yemek dağıtımından sonra fitre dağıtımı yapılırken ise izdiham yaşandı. İzdiham sırasında bazı kadınların sırtlarında taşıdıkları çocuklarla yere düştükleri görüldü. Nile Organization Başkanı ve Kimse Yok Mu Derneği Somali temsilcisi Bilal Çelik, kamplarda yaşamak zorunda kalan insanların köylerine yağmur yağarsa evlerine dönebileceklerine işaret ederek, şöyle konuştu: "Her şeyi bütün zenginliğin kaynağı olan Allah'tan istiyoruz. Buradaki insanlar yardım için gelen insanları rızkın kaynağı olarak görebilir, neticede ince hassas bir durum ortaya çıkıyor. Ama öyle değil aslında, Cenab-ı Allah bizleri bir vesile olarak kullanıyor burada. Rızık ondan geliyor. Biz de bir nebze bunu hatırlatarak, bize değil, Allah'a müteşekkir olmalarını hatırlatıyoruz. Uzun vadeli olarak tek çözüm beldelerine yağmur yağması. Bunu da ancak Allah'tan istiyoruz. Onların mazlum, mağdur, duaları kabul olduğuna inandığımız için, hem buranın yerli din adamlarıyla, hem de Türkiye'den gelen arkadaşlarla birlikte böyle bir duayı organize ettik ve bunu kamplarda yapmaya başladık. İnşallah biz umut ediyoruz, Allah istediğimizi verecek, onlar da köylerine dönebilecek." Kimse Yok Mu Derneği tarafından başkentteki 5 kamp yerinde her gün 12 bin aileye, toplamda 65 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca 4 bin çocuğa 3 öğün mama dağıtılıyor. Bunlarla birlikte başkentteki 3 kampa da özel dağıtım şirketlerine su tesisatı çektirilerek 24 saat su temini yapılmaya başladı. Şu ana kadar 9 bin 500 adet gıda paketinin dağıtımını yapan dernek, şehirde iki bin çadırlık bir de çadırkent kuracak ve kamplarda yaşayanları altyapısı olan bu çadırlara taşıyacak. Derneğin çalışmaları kapsamında 21 gönüllü doktor gelerek metruk durumdaki Benadir Devlet Hastanesini faaliyete geçirecek sağlık taramaları ve tedaviler yapacak. -Naime'nin dramı- Kampta yardım gönüllülerinin dağıttığı yemeği almak için küçük çocuklar da sıraya girdi. Bir lokma sıcak yemek için sıraya girenler arasındaki Mahmud, anne ve babasını çok küçükken kaybettiğini belirterek, "Şu anda halamla yaşıyorum. Buradan 30 kilometre uzakta yaşıyorduk" diye konuştu. Salim de, kendilerine yemek verenlerin Türk olduğunu duyduğunu belirterek, "Türkleri seviyoruz" dedi. Ancak kampta her çocuk Mahmud ve Salim kadar şanslı değildi. Kampa yeni gelen ailelerden birinin bir buçuk yaşındaki kızı Naime, sineklerin konduğu vücudunun her yerine yayılmış yaralarını temizlemeye çalışan annesi Nuray Nur'un yanında hasta ve baygın şekilde yatıyordu. Derme çatma bezlerle yapılmış çadırların olduğu yerde çocuğu gözleri önünde ölüme doğru giden anne Nuray Nur, Naime'nin 10 gündür çok hasta olduğunu ve böylece yattığını anlattı. Naime'den başka 5 evladı daha olduğunu kaydeden talihsiz anne, "Hiç param yok, ilaç yok. Onu hastaneye götürecek, tedavi ettirecek param yok" diyerek çaresizliğini dile getirdi. -Mogadişu, Başbakan'a hazırlanıyor- Öte yandan, sayısız kampın olduğu başkentte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü ülkeye yapacağı ziyaret öncesi şehirdeki hazırlıklar da sürüyor. Güvenlik önlemleri ve Cumhurbaşkanlığı binalarının bakımı yapılırken, şehir meydanındaki üst geçite, Başbakan Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Şeyh Ahmed'in yan yana fotoğrafları ile "Bizi böyle bir günümüzde unutmadığınız için çok minnettarız" yazılı afişler asıldı.