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Dünya

Somali'de üç ayrı patlama; 15 ölü

Kimsenin üstlenmediği saldırılarda yaklaşık 20 kişi yaralandı

28 Şubat 2016 22:40

Somali'nin güneyindeki Baidoa kentinde bir kafe ile lokantayı hedef alan üç ayrı bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, intihar eylemcileri, Baidoa'daki bir kafe ile lokantayı hedef alan biri bomba yüklü araçla, iki ayrı saldırı gerçekleştirdi.

Aynı lokantaya düzenlenen üçüncü bombalı saldırı ise uzaktan kumanda aracılığıyla yapıldı.

Tanıklar, saldırılarda ilk belirlemelere göre, 15 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 20 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, hükümet yetkilileri de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

 

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