Somali’de Türkiye büyükelçiliği inşaatına saldırı, 2 Türk işçi yaralandı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Türk büyükelçiliği binası inşaatına yapılan roketli saldırı sonucu 2 Türk işçi ağır yaralandı. Türk işçiler, ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek.

Mogadişu'da Türk büyükelçiliğinin yeni binasının inşaatının yapıldığı araziye roketli saldırı düzenlendi. Roketin Türk işçilerin kaldığı konteynere isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda 2 Türk işçi ağır yaralandı.

Yaralılar Kimse Yok Mu Derneği tarafından yaptırılan Deva Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ilk müdahale de burada yapıldı.

Türk işçileri almak için Türkiye’den ambulans uçağın da artık Mogadişu’ya doğru yola çıktığı bildirildi. Yaralı işçilerin bugün gece Türkiye’ye ulaşmaları bekleniyor.

Saldırıyı yapanların kimliği bilinmezken, henüz üstlenen de olmadı.

Temmuz ayında El Kaide bağlantılı El Şebab büyükelçilik ek binasına saldırmıştı. Saldırıda 1 Türk polis memuru hayatını kaybetmişti.