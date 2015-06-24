Somali’de Türk Büyükelçiliği yakınlarında patlama, en az 3 ölü

Eş Şebab’ın düzenlediği saldırının hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri konvoyu vardı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türkiye Büyükelçiliği binasının yakınlarında güçlü bir patlama meydana geldi. Reuters patlamada 3 Somali askerinin hayatını kaybettiği bilgisini geçerken, Sputnik News en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında Türk yetkililer olup olmadığı bilinmiyor. Saldırıyı Somali’de rejime karşı savaşan şeriat yanlısı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Mogadisho News'in verdiği bilgilere göre saldırının hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği yetkilileri vardı. Habere göre saldırı, Warshada Canaha bölgesinde, Somalili askerlerin eğitildiği bir kamptan, Mogadişu Havalanı'na doğru yol alan BAE diplomatlarının bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla düzenlendi. Haberde, BAE Büyükelçisi'nin hayatta kaldığı belirtildi.

Reuters’e konuşan güvenlik kaynakları ise olayın bir intihar saldırısı olduğunu, en az 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını söyledi. AA ise BAE diplomatlarının bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda, 3 Somalili askerin öldüğünü ve aralarında sivillerin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Sputnik News ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişini ise yaralandığını bildirdi. Yetkililer, saldırının El Şebab örgütü tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Olayda hedef alınan BAE'li diplomatların sağlık durumuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.