Somali'de 'Türk bursu' kuyruğunda katliam: 70 ölü

T24

Arap televizyonu El Cezire Somalili hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, katledilenlerin büyük kısmının, Yüksek Eğitim Bakanlığı'nda Türkiye'nin verdiği bursun sonuçlarını öğrenmeye gelen öğrenci ve aileleri olduğunu duyurdu. Somalili polis sözcüsü, 70 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığı saldırının Eğitim Bakanlığı'nın girişinde meydana geldiğini ve burada bekleyen öğrencilerin hedef alındığını söyledi.Saldırıyı üstlenen Eşşebab örgütü sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimizden biri hükümet yetkilileri, Afrika Birliği askerleri ve diğer işbirlikçileri hedef aldı" dedi. Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olan Eşşebab örgütü, Somali'deki kıtlığın önlenmesi için dağıtılan gıda yardımına da engel oluyor. Patlamanın olduğu bölgeye sivillerin girişi sınırlandırıldı.