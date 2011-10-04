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Dünya

Somali'de 'Türk bursu' kuyruğunda katliam: 70 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 70'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının kurbanlarının büyük

04 Ekim 2011 03:00

T24 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 70'e yükseldi. Saldırının kurbanlarının büyük bölümünün Türkiye'nin verdiği eğitim bursunun sonucunu öğrenmeye gelen öğrenciler ve aileleri olduğu belirtildi.

Arap televizyonu El Cezire Somalili hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, katledilenlerin büyük kısmının, Yüksek Eğitim Bakanlığı'nda Türkiye'nin verdiği bursun sonuçlarını öğrenmeye gelen öğrenci ve aileleri olduğunu duyurdu. Somalili polis sözcüsü, 70 kişinin öldüğü ve 42 kişinin yaralandığı saldırının Eğitim Bakanlığı'nın girişinde meydana geldiğini ve burada bekleyen öğrencilerin hedef alındığını söyledi. 



Saldırıyı üstlenen Eşşebab örgütü sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimizden biri hükümet yetkilileri, Afrika Birliği askerleri ve diğer işbirlikçileri hedef aldı" dedi. Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olan Eşşebab örgütü, Somali'deki kıtlığın önlenmesi için dağıtılan gıda yardımına da engel oluyor. Patlamanın olduğu bölgeye sivillerin girişi sınırlandırıldı.


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