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Somali’de THY aracına saldırı, 1 ölü

Somali’de THY personelini taşıyan araca saldırı düzenlendi

27 Mayıs 2014 18:30

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenlik şefi başından vuruldu.

Hürriyet’in haberine göre, Somali’nin başkenti Mogadişu’da, THY’ye güvenlik hizmeti veren Çetin güvenlik firmasının Güvenlik Şefi Saadettin Doğan, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği, devreye girerek saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için Somali makamları ile irtibata geçti.

Edinilen bilgiye göre, Doğan'ın seyir halindeki aracını durdurması ile otomobile kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Olay sırasında Doğan’a dört kurşun isabet etti. Durumu kritik olan Doğan, Deva Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

THY Sözcüsü Ali Genç, araçta bulunan pazarlama şefi Müslüm Aydın'ın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

 

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