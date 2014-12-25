Somali'de terör saldırısı



Afrika Birliği Barış Gücü’nün (AMISOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'da kaldığı Haleni Askeri Üssü'ne bir saldırı düzenlendi.

AMISOM tarafından yapılan açıklamada, "Haleni Üssündeki askerlerin durumu iyi, üs kontrol altında. Saldırıda 3 asker ile 1 sivil yaralandı" denildi.

Açıklamada ayrıca saldırının faili Eş-Şebab militanlarından beşinin öldürüldüğü belirtildi. Batılı elçilik çalışanlarının evleri ve BM ofislerinin de bulunduğu üsteki saldırının Noel kutlamaları sırasında düzenlendiği kaydedildi.

Somali’deki Barış Gücü’nün sözcüsü Ali Aden Houmed, üsse en az sekiz kişinin girdiğini ancak şu an durumun sakin olduğunu bildirdi.

Houmed, üçünün vurularak öldürüldüğünü, ikisinin kendini havaya uçurduğunu söylerken, üç saldırganın da kaçtığını düşündüklerini kaydetti.

Somali'de 2007'den bu yana görev yapan AMISOM, hükümet güçleriyle, El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütüne karşı savaşıyor.