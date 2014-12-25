T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Somali'de terör saldırısı

Afrika Birliği Barış Gücü birliklerinin kaldığı askeri üsse Noel kutlamaları sırasında terör saldırısı düzenlendi.

25 Aralık 2014 21:02


Afrika Birliği Barış Gücü’nün (AMISOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'da kaldığı Haleni Askeri Üssü'ne bir saldırı düzenlendi.

AMISOM tarafından yapılan açıklamada, "Haleni Üssündeki askerlerin durumu iyi, üs kontrol altında. Saldırıda 3 asker ile 1 sivil yaralandı" denildi.

Açıklamada ayrıca saldırının faili Eş-Şebab militanlarından beşinin öldürüldüğü belirtildi. Batılı elçilik çalışanlarının evleri ve BM ofislerinin de bulunduğu üsteki saldırının Noel kutlamaları sırasında düzenlendiği kaydedildi.

Somali’deki Barış Gücü’nün sözcüsü Ali Aden Houmed, üsse en az sekiz kişinin girdiğini ancak şu an durumun sakin olduğunu bildirdi.

Houmed, üçünün vurularak öldürüldüğünü, ikisinin kendini havaya uçurduğunu söylerken, üç saldırganın da kaçtığını düşündüklerini kaydetti.

Somali'de 2007'den bu yana görev yapan AMISOM, hükümet güçleriyle, El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütüne karşı savaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Afrika Birliği Barış GücüNoelBirliği Barış GücüSomaliMogadişuHaleni AskeriEş-ŞebabBarış GücüAli Aden HoumedAMISOMEl-KaideDeutsche Welle Türkçe AP/AA BS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24