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Dünya

Somali'de sutyenli kadınlara kırbaç

Somali'ye şeriat getirmek isteyen İslamcı militanlar, sokakta gögüsleri dik duran kadınları sutyen giydikleri gerekçesiyle kırbaçlıyorlar.

16 Ekim 2009 03:00

Somali'ye şeriat getirmek isteyen İslamcı militanlar, sokakta gögüsleri dik duran kadınları sutyen giydikleri gerekçesiyle kırbaçlıyorlar.

Somali'de aşırı dinci Eşşebab örgütü, "İslam'a aykırı olduğu" gerekçesiyle sutyen giyen kadınları halkın gözü önünde kırbaçlıyor.

Vatandaşların verdiği bilgiye göre, ülkeye şeriat getirmek isteyen örgütün silahlı ve maskeli adamları, göğüslerinin dik olduğunu gördükleri kadınları durdurarak sokak ortasında kırbaçladıktan sonra, kadınlardan sutyenlerini çıkarmalarını istiyor.

Halime adındaki bir kadın, "Eşşebab bizi, kendi istediği türde örtünmeye zorluyordu, şimdi de göğüslerimizi serbest bırakmamızı istiyor. Önce eskiden giydiğimiz örtüyü yasakladılar ve kadınların göğüslerine sıkı sıkıya oturan sert bir kumaşı kullanıma soktular. Şimdi de göğüslerin doğal kalması gerektiğini söylüyorlar" diye anlattı.

Mogadişu'nun kuzeyindeki Abdullahi Hüseyin adlı bir öğrenci de, erkek kardeşinin, kız kardeşinden sutyenini çıkarmasını isteyen bir kişiyle kavga ettiği için hapse atıldığını anlattı.

Eşşebab, sakalsız erkekleri de sokak ortasında kırbaçlıyor. Hüseyin, kendisinin de sokak ortasında dövüldüğünü ve saçının tıraş edildiğini belirterek, "Pantolonum dizime kadar kesildi. Sakalımı kesmekle itham ettiler, ama ben sadece 18 yaşındayım. Onlarca kadın ve erkek tutuklandı. Evden adımınızı atar atmaz maskeli kişilerce kendinizi kırbaçlanırken buluyorsunuz" dedi.

Arapçada "gençler" anlamına Eşşebab, Somalinin güney ve orta kesiminin büyük bölümünün kontrolünü elinde tutuyor. Örgütün sert şeriat yorumu, geleneksel olarak ılımlı Müslümanlar olan halkı şoke etti.

Örgüt sinema, dans, düğün ve futbolu da yasaklamıştı.

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