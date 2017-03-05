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Dünya

Somali’de son 2 günde 110 kişi açlıktan öldü

Somali’nin güney batısındaki Bay bölgesinde son 2 günde 110 kişi açlıktan yaşamını yitirdi

05 Mart 2017 00:26

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin öldüğünü açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, salı günü ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti. 

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş, krizin çözümü için uluslararası toplum acilen harekete geçmeye çağrılmıştı. 

Açıklamada, ülkede devam eden şiddetli kuraklığın bölgedeki tarımı yok olma noktasına getirdiği, hayvanların ölümüne neden olduğu kaydedilmişti. 

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