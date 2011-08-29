-Somali'de silah yerine çocuk sesleri MOGADİŞU (A.A) - 29.08.2011 - Somali halkı 21 yıl süren iç savaş yorgunu. Neredeyse çeyrek asır süren iç savaşlar silsilesinin son perdesi olan ve 2006'da başlayan El Muhakemun-Eşşebab savaşında silahlar susalı sadece 1,5 ay oldu. Başkent Mogadişu'dan çekilen Eşşebab'ın gölgesi hala sokaklarda. Somali'de yeniden bir savaşın başlamayacağını söylemek zor olsa da silahların gölgesinde gündüz bile sokakta oynayamayan çocuklar, artık Mogadişu sokaklarında akşam sekize kadar oynayabiliyor. Ülkenin önemli gençlik derneklerinden biri olan Somali Youth Leage (Somali Gençlik Ligi) öğretmenleri öncülüğünde Cibuti İlkokulunda amatör düzeyde atletizm yarışları bile yapılıyor. Somali Gençlik Ligi öğretmenlerinden Abdulahi Roble, etkinliklerinin spor ile sınırlı olmadığını, Mogadişu çevresinde kısa gezilere de çıktıklarını söylüyor. -Erdoğan'ın ziyareti işaret fişeği oldu- Başkent Mogadişu'da özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra sokaklar biraz daha sakin, çarşı-pazar biraz daha hareketli, silah sesleri daha az duyuluyor. Aden Abdulle Uluslararası Havaalanına inen uçak sayısında da artış var. Başbakan Erdoğan'ın ailesiyle Somali'ye gelmesinden sonra bugün Suudi Arabistan Emirinin oğlu ve beraberindeki heyet, Suudi Arabistan Havayollarına ait bir uçakla Mogadişu'ya geldi. Somalili yetkililer, yardımlarda geç kaldığı için eleştirilen Suud yönetiminin Somali için 30 milyon dolarlık yardımı serbest bırakmak üzere olduğunu belirtti. Eşşebab örgütüyle doğrudan temas kurabilen nadir yönetimlerden olan Suud rejiminin açlık ve kıtlığın daha fazla hissedildiği ve yardım kuruluşlarının giremediği Eşşebab kontrolündeki bölgelere yardım konusunda nasıl bir yöntem izleyeceği merak konusu. Yardımlarını daha geniş bölgelere yaymak isteyen Türk yardım kuruluşlarına Somalili güvenlik birimlerince yapılan uyarılar ise devam ediyor.