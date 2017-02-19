T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somali'de pazar yerine bombalı saldırı; 20 ölü

Başkent Mogadişu'daki halk pazarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

19 Şubat 2017 22:02

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir halk pazar yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Mogadişu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Abdulfettah el-Haleni basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü bir kamyonun infilak ettirildiğini ifade etti. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Haleni, yaralıların çevre hastanelere nakledildiğini aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı halk pazarının yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, patlamanın Eş-Şebab Örgütü'nün, yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı "savaşacağını" duyurmasından hemen sonra meydana gelmesi dikkati çekiyor.

ETİKETLER

Somalisaldırıpazar yerine saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24