Somali’de patlama: 20 ölü, 15 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kalabalık bölgesinde bir otelin girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

AP haber ajansına konuşan polis şefi patlamada en az 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölü sayısının artması beklenirken, saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

Patlamanın meydana geldiği Safari Otel'in K5 kavşağında olduğu belirtildi.

Patlamanın şiddetiyle otelin bir bölümünün çöktüğü, enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor.

Bölgeden gelen görüntülerde patlamanın yaşandığı bölgede büyük yıkım yaşandığını görülüyor.

AFP'ye konuşan görgü tanığı Muhidin Ali patlamanın şu ana kadar gördüğü en büyük patlama olduğunu söyledi.

Mogadişu'da daha önce El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütü benzer saldırılar düzenlemişti.