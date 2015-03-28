Somali'de otele saldırı: Diplomatlar pencereden atladı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik güçleriyle kent merkezindeki bir otele baskın düzenleyen radikal İslamcı Eş-Şebab militanları arasındaki çatışmada en az 14 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Mekke el Mukarame otelindeki çatışmada ölenler arasında Somali'nin İsviçre Büyükelçisi Yusuf Bari Bari'nin de bulunduğu belirtiliyor. Otelde kalan diğer diplomatlar pencerelerden atlayarak kurtuldu.Baskın, bir intihar eylemcisinin otel önünde bomba yüklü aracını infilak ettirmesiyle başladı.

Mogadişu'daki oteller sık sık Eş-Şebab tarafından hedef alınıyor. Birkaç yıl önce kentten çıkarılan militanlar, güneyde kırsal kesimde hakimiyetlerini koruyor. Eş-Şebab sözcüsü bu otelin, hükümet yetkililerinin burada kalması nedeniyle hedef alındığını belirterek "Burasını otel değil hükümetin bir üssü olarak kabul ediyoruz" dedi.

Somali'de 20 yıldır savaş var ancak son yıllarda binlerce Somalili güvenlik koşullarının iyileşmeye başlaması üzerine ülkelerine geri dönüyor. Afrika Birliği askerleri, BM'nin desteklediği hükümete Eş Şebab'la savaşında yardım ediyor.