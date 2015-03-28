Somali'de otele kanlı baskın



Somali İçişleri Bakanı Muhammed Abdi Hayr Mareye'nin açıklamasına göre, çok sayıda bürokrat ve üst düzey temsilcinin kaldığı Mekke el-Mükerreme Oteli Eş-Şebab militanları tarafından basıldı.

Otelin önünde önce bomba yüklü bir aracı havaya uçuran militanlar daha sonra binaya girdi. Sayıları 6 olarak belirtilen saldırganlar, aralarında Somali'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Yusuf Berri'nin de bulunduğu 14 kişiyi öldürdü. 13 kişinin de olayda yaralandığı belirtildi. Somali güvenlik güçleri, otele sızan militanlarla gece boyunca çatıştıktan sonra durumu kontrol altına aldı.

Eş-Şebab, 2006'dan beri hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. El Kaide ile bağları bulunan örgüt, ülkenin güneyi ve merkezindeki kesimleri kontrol altında tutuyor.