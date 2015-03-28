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Dünya
Deutsche Welle

Somali'de otele kanlı baskın

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü.

28 Mart 2015 17:03


Somali İçişleri Bakanı Muhammed Abdi Hayr Mareye'nin açıklamasına göre, çok sayıda bürokrat ve üst düzey temsilcinin kaldığı Mekke el-Mükerreme Oteli Eş-Şebab militanları tarafından basıldı.

Otelin önünde önce bomba yüklü bir aracı havaya uçuran militanlar daha sonra binaya girdi. Sayıları 6 olarak belirtilen saldırganlar, aralarında Somali'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Yusuf Berri'nin de bulunduğu 14 kişiyi öldürdü. 13 kişinin de olayda yaralandığı belirtildi. Somali güvenlik güçleri, otele sızan militanlarla gece boyunca çatıştıktan sonra durumu kontrol altına aldı.

Eş-Şebab, 2006'dan beri hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. El Kaide ile bağları bulunan örgüt, ülkenin güneyi ve merkezindeki kesimleri kontrol altında tutuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SomaliMogadişuBakanı Muhammed Abdi Hayr MareyeMekkeOteli Eş-ŞebabHakları Konseyi Temsilcisi Yusuf BerriKaideDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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