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Dünya

Somali'de öldürdükleri askerin fotoğrafını yayınladılar

Somali'de öldürülen Fransız askerin fotoğrafı twitter üzerinden yayınlandı

15 Ocak 2013 10:22

 

Somali'de El Kaide ile bağlantılı eş-Şebab örgütü, Fransız komandoları ile çıkan çatışmada öldürülen Fransız askerin fotoğraflarını yayımladı.
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, yanında çeşitli silah ve araçların görüldüğü Fransız askerin fotoğrafları Şebab örgütüne ait twitter hesabı üzerinden yayımlandı.
Bir süre önce Şebab Sözcüsü Abdulaziz Ebu Musab, askerin, Fransız ordusunun 2009'dan beri örgütün elinde rehin olan Fransız istihbaratçıyı kurtarma girişimi sırasında yaralandığını ve ardından hayatını kaybettiğini söylemiş ve askerin cesedini yakında yerel basına göstereceklerini belirtmişti.
Musab, ayrıca Fransız komandolarının kurtarmak için operasyon düzenlediği rehinenin ellerinde ve hayatta olduğunu ifade etmişti.

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