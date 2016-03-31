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Dünya

Somali'de okul servisine saldırı; 4 Türk öğrenci yaralandı, 2 öğretmen hayatını kaybetti

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi

31 Mart 2016 14:07

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir okulun servis minibüsüne düzenlenen saldırıda 4 Türk öğrenci yaralanırken biri Azeri biri Türk iki öğretmen hayatını kaybetti. 

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda  Somali vatandaşı servis şoförü ve tercüman hayatını kaybetti. Türk vatandaşı olan 4 öğrenci de yaralandı.

Somali polis kaynakları, saldırıda yaralan Türk vatandaşlarının ülkede bulunan Türklerin çocukları olduğunu, öğrencilerin okul dönüşü saldırıya uğradığını bildirdi. Kaynaklar, yaralanan çocukların tedavi için Mogadişu'daki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Olayın ardından bölgede görev yapan Afrika Birliği askerleri, güvenlik tedbirlerini artırdı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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