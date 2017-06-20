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Dünya

Somali'de milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü: Somali'de 3 milyon 200 bin kişi kıtlığın eşiğinde. 320 bin çocuk da halihazırda kötü beslenmiş durumda

20 Haziran 2017 22:38

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Somali Direktörü Laurent Bukera, Somali'de milyonlarca kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu söyledi.

Bukera, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede kıtlığın son aylarda verilen mücadeleyle engellenebildiğine dikkat çekerek, gerekli yardımlar ulaşmazsa Somali'de kıtlığın yakın zamanda başlayacağı uyarısında bulundu.

Ülkedeki kolera salgınından dolayı en az 600 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bukera, "Somali'de 3 milyon 200 bin kişi kıtlığın eşiğinde. 70 bin civarında çocuk da şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. 320 bin çocuk da halihazırda kötü beslenmiş durumda." dedi.

Bukera, ocak ayından bu yana Somali'de 700 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıllardaki rakamlarla birlikte ülkede 1 milyon 800 bin kişinin yerinden olduğu bilgisini paylaştı.

 

"Türkiye'den 13 bin tonluk insani yardım"

 

Türk Kızılayı'nın, 13 bin tonluk insani yardım malzemesini 3 gün önce Somali tarafına teslim etmesiyle ilgili bir soru üzerine, Bukera, "Somali'deki tüm aktörlerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Türkiye'den ciddi oranda yardım malzemesinin geldiğinden haberdarız. Somali Afet Yönetimi Bakanlığı gelen bu yardımları koordine ediyor." diye konuştu.

Bukera, 2017'de Somali için 500 milyon dolarlık finansman çağrısında bulunduklarını anımsatarak, şimdiye kadar bu meblağın ancak yüzde 40'nın karşılanabildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen "Umudu Ol Kampanyası" çerçevesinde 4 Haziran'da Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkan ve önceki gün Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaşan yardım gemisindeki 13 tonluk insani yardım malzemesi, Somalili yetkililere teslim edilmişti.

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