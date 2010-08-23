-SOMALİ'DE MİLİTANLAR "SAVAŞ" İLAN ETTİ MOGADİŞU (A.A) - 23.08.2010 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Afrika Birliği askerleri desteğindeki hükümet güçleriyle köktendinci militanlar arasında çıkan çatışmada 13 kişinin öldüğü bildirildi. Radikal Eşşebab örgütünün sözcülerinden Şeyh Ali Mahmud Rage'nin, bugün Mogadişu'da konuşlanan 6 bin Afrika Birliği askerine atıfla, militanların "işgalcilere" karşı yeni bir savaş başlattığını söylemesinin ardından kentte çatışma çıktı. Sağlık yetkilileri, çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını belirtti. Somali'nin 1991 yılından bu yana merkezi bir hükümeti yok.