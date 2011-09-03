-Somali'de malezyalı kameraman öldürüldü MOGADİŞU (A.A) - 03.09.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Malezyalı kameramanın Afrika Birliği Barış Gücü askerleri tarafından öldürüldüğü bildirildi. Malezya yardım kuruluşu görevlisi Muhiddin Muhammed, Malezya televizyonu için çalışan kameramanın kentte devriye görevi yapan askerler tarafından vurulduğunu, bir kameramanın da açılan ateşte yaralandığını belirtti. Muhammed, ateş açıldığı sırada askerlerin zırhlı araçlarıyla üslerinin bulunduğu havaalanına doğru yol aldıklarını söyledi. Barış gücü sözcüsü, olaydan haberdar olduklarını ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Somali'de Afrika Birliği Barış Gücü bünyesinde 9 bin asker görev yapıyor. Barış gücünün konuşlandırılmasına sebep olan radikal Eşşebab militanları geçen ay kentten çekilmişti.