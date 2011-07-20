Somali’de kıtlık resmileşiyor

T24 - Birleşmiş Milletler yüzbinlerce kişiyi tehdit eden Somali’deki kuraklık için resmen ‘açlık salgını’ alarmı vermeye hazırlanıyor.





19 yıl önce 200 bin kişiyi öldüren kıtlık Somali’ye geri döndü. Birleşmiş Milletler, son 50 yılın en ağır kuraklığına maruz kalan Somali'nin bazı bölgelerinde ‘açlık salgını’ yaşandığını ilan etmeye hazırlanıyor. Örgüt, yardım çabalarına karşın ülkedeki insani durumun hızla kötüleştiğini açıkladı.



BM'nin en az iki bölgede, çatışmaların, kuraklığın ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Bakool ve Aşağı Shabele'de açlık salgını ilan edeceği bildiriliyor. Afrika'nın doğusundaki kuraklık en az 10 milyon kişiyi etkilemiş durumda. Çaresiz durumdaki onbinlerce Somalili, komşu ülkeler Kenya ve Etiyopya'ya kaçmaya çalışıyor.



Çocukların yüzde 30'unun yetersiz beslenmesi ve günde her 10 bin çocuktan dördünün hayatını kaybetmesi açlık salgını ilanı için yeterli.

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200 bin kişi ölmüştü, bu sefer daha kötü olabilir



Bölgede son olarak 19 yıl önce kıtlık ilan edilmişti. 1992 yılındaki iç savaşta yaşanan açlık salgınında 200 bin kişi ölmüştü ancak bu sefer çok daha fazla ölüm söz konusu olabilir. Kuraklığın daha önceki yıllara oranlara bu kadar sert geçmesinin en önemli nedeni çiftlik hayvanlarının ölümü. Somali halkının çoğu göçebe ve hayvancılık yapıyor.

Güvenlik garantisi istendi



Öte yandan, BM ve ABD yardım örgütlerinin çalışanlarını gönderebilmek için Somali'deki silahlı gruplardan daha fazla güvenlik garantisi istediklerini açıkladı. Somali'nin güneyi ve iç kesimlerini kontrol altında tutan El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü, 2009 yılında yabancı yardım gruplarının bölgeye girişine yasak getirmişti. Örgütün bu yasağı hafiflettiği bildiriliyor.



