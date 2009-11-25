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Dünya

Somali'de kaçırılan gazeteciler serbest

25 Kasım 2009 23:51

Somali'de geçen yıl kaçırılan iki gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Somalili milletvekili Ahmed Diiriye, gazetecilerin Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelde olduklarını söyledi.

Diiriye, “Gazetecileri Sahafi Oteli'ne getirdik. Sekiz gündür serbest bırakılmaları için uğraşıyorduk, nihayet başarılı olduk. Nasıl serbest bırakıldıkları konusunda şu anda açıklama yapmak istemiyorum” diye konuştu.

Kanadalı serbest gazeteci Amanda Lindhout ve Avustralyalı serbest foto muhabiri Nigel Brennan 2008 yılının ağustos ayında Somali'de kaçırılmıştı.

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