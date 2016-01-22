Somali’de intihar saldırısını İslamcı örgüt üstlendi

Somali'nin başkenti Mogadishu’da Lido plajına düzenlenen ve El-Şebab’ın üstlendiği intihar saldırısında en az 20 kişi öldü.

Habertürk’ün haberine göre Somali Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, plajın kalabalık bir zamanında yapılan saldırıda ayrıca silahlı teröristlerin ateş de açtıkları belirtildi.

El Şebab kimdir?



El Şebab (Gençlik), ABD tarafından terörist bir organizasyon sayılan Somali merkezli İslamist örgüttür.

Örgüt, Somali'de 1991 yılında askeri diktatörlüğün yıkılmasının ardından 20 yıl süren karışıklık sırasında ortaya çıkmıştı. 2006 yılında El Şebab'ın müttefiği olan Somali İslami Mahkemeler Konseyi adlı örgüt, ülkenin güney bölümünün büyük bir çoğunluğunu kontrol altında tutuyordu.

Konsey o zaman, Somali'nin zayıf durumdaki geçiş hükümetini hedeflemişti. Bu durum, Somali geçiş hükümetini destekleyen Etiyopya'yı endişelendirmiş ve ülkeye asker yollamıştı. Etiyopya kuvvetleri Konsey'i yenerek, Mogadişu'nun kontrolünü ele almıştı.

Bu durum El Şebab için dönüm noktası oldu.

Stratejik ve Uluslararası Araştırma Merkezi'nden Rob Wise, "Konsey'in çökmesinin ardından Etiyopyalılara direnmek isteyen tek askeri güç olan El Şebab, binlerce ulusalcı gönüllü toplamak için Somali'nin Etiyopya'ya karşı olan köklü nefretiyle oynayabilmişti" diye yazdı.

Ulusal Karşıterörizm Merkezi, El Şebab'ın geniş alanlara sahip olduğu güney ve merkez Somali'de şiddet içeren taktiklere devam ettiği vurgularken, ancak örgütün "ayaklanmasına geçen yıldan beri iç kapışmalar ve önemli kasabaları El Şebab'dan kurtaran askeri baskı tarafından meydan okunuyor" açıklamasını yaptı.

NPR, Somali'deki askeri baskının, içerisinde Kenyalı ve Ugandalı askerleri bulunduran Birleşmiş Milletler destekli Afrika Birliği güçlerinden geldiğini belirtti.

Yine de BBC'nin Afrika editörü Mary Harper, El Şebab'ın "hâlâ Somali içinde ve sınırlarının dışına saldırı gerçekleştirme kapasitesinin olduğunu" belirtti.



Örgüt ne istiyor?



Örgütün ideolojisinin birkaç ay önce yaşadığı "içerden patlama"dan beri değiştiğini söyleyen Harper, bir fraksiyonun Somali'de savaşmaya devam etmek istediğini, diğerinin ise daha global hırsları olduğunu açıkladı.

İkinci fraksiyonun şu anda daha egemen olduğunu söyleyen Harper, bu yüzden fraksiyonun yaptığı ilk büyük saldırının Somali dışında olmasına şaşırmadığını belirtti.

Ulusal Karşıterörizm Merkezi, örgütün amaçları yönünde "merkezi ya da tek parça" olarak davranmadığını bildirerek, "örgütün savaşçıları ağırlıklı olarak geçici hükümete karşı ulusalcı bir savaş vermekle ilgileniyor ve global cihadı desteklemiyorlar" diye belirtti.