Somali'de intihar saldırısı: Federasyon Başkanı dahil 11 ölü

Somali'de bir televizyon kanalının kutlama yıldönümünde intihar bombacısı dehşeti yaşandı. Saldırıda aralarında bir bakanın da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti. Etkinliğe katılan Somali Başbakanı Abdi Veli Muhammed Ali ise yara almadan kurtuldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da ulusal tiyatro binasında bir televizyon kanalının yıldönümü kutlamaları yapılırken intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ülkenin tanınmış birçok simasının yaşamını yitirdiği belirtildi. 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 30 kişi de yaralandı.

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Yaşamını yitirenler arasında Somali Futbol Federasyonu Başkanı Said Muhammed Nur ve Somali Olimpiyat Komitesi Başkanı Aden Yabarov Wiish de var. Yaralılar arasında iki milletvekili ve 10 gazeteci bulunuyor. 1990'lı yıllardaki iç savaş sonrasında uzun süre kapalı kalan Mogadişu'daki ulusal tiyatro binası, restore edildikten sonra geçtiğimiz ay hizmete açılmıştı. İntihar saldırısını bir kadının gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıyı üstlenen terör örgütü El Şebab, Somali'de kanlı eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.