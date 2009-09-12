Somali'de havan topu saldırısı: 15 ölü

Somali'de düzenlenen havan topu saldırılarında, çoğu savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 15 kişi yaşamını yitirdi.





Görgü tanıkları, eskiden savaş gazileri için hastane olarak kullanılan, şu anda da savaş nedeniyle evlerini terk eden sığınmacıların kaldığı binaya dün gece havan toplarının isabet ettiğini anlattı.

Hükümet sözcüsü Şeyh Abdirizak Keylav da, militanların dün gece Mogadişu limanını hedef alan havan topu saldırıları düzenlediğini, ancak atılan havan toplarının hedefini kaçırarak yerleşim birimine düştüğünü söyledi.

Keylav, havan topu saldırısında isabet alan sığınmacı binasında 12, diğer yerlerde 3 olmak üzere toplam 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Somali'de 2007'den bu yana meydana gelen şiddet olaylarında 18 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1,5 milyon kişi evsiz kaldı.