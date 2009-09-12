Somali'de havan topu saldırısı: 15 ölü

|Somali'de düzenlenen havan topu saldırılarında, çoğu savaş
nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 15 kişi yaşamını
yitirdi.
Görgü tanıkları, eskiden savaş gazileri için hastane olarak kullanılan, şu
anda da savaş nedeniyle evlerini terk eden sığınmacıların kaldığı binaya dün
gece havan toplarının isabet ettiğini anlattı.
Hükümet sözcüsü Şeyh Abdirizak Keylav da, militanların dün gece Mogadişu
limanını hedef alan havan topu saldırıları düzenlediğini, ancak atılan havan
toplarının hedefini kaçırarak yerleşim birimine düştüğünü söyledi.
Keylav, havan topu saldırısında isabet alan sığınmacı binasında 12, diğer
yerlerde 3 olmak üzere toplam 15 kişinin öldüğünü açıkladı.
Somali'de 2007'den bu yana meydana gelen şiddet olaylarında 18 bin kişi
hayatını kaybetti, yaklaşık 1,5 milyon kişi evsiz
kaldı.