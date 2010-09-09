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Dünya

SOMALİ'DE HAVALİMANI GİRİŞİNE BOMBALI SALDIRI MOGADİŞU (A.A)

09 Eylül 2010 18:26

-SOMALİ'DE HAVALİMANI GİRİŞİNE BOMBALI SALDIRI MOGADİŞU (A.A) - 09.09.2010 - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki havalimanının ana girişinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Resmi kaynaklar ve görgü tanıkları, havalimanı tarafından patlama ve otomatik silah sesleri duyulduğunu belirtirken, Afrika Birliği barış gücünden (Amisom) bir kaynak şu anda olayla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşamadıklarını kaydetti. Deniz kıyısındaki havalimanı, Afrika Birliği barış gücü ile hükümet yanlısı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Burada ayrıca Amisom'un karargahı ile bir ana üs de bulunuyor.

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