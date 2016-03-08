Somali'de Eş Şebab'a baskın



El Kaide bağlantılı Eş Şebab terör milisinin Somali'deki Amerikan askerlerine saldırı planladığı ortaya çıkarıldı. ABD daha önce hareket ederek teröristlerin kampına saldırdı. Amerikan medyası, saldırıda 150 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Kapsamlı terör saldırısını önleme amacıyla terör kampına düzenlenen hava saldırısında insansız hava araçları kullanıldı. Amerikan Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısına dair açıklama yapmadı. Bakanlığın açıklamasında harekat sonuçlarının değerlendirilmekte olduğu ve ilerde ayrıntılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, Somali başkenti Mogadişu'nun 200 kilometre kadar kuzeyindeki teröristlerin bulunduğu kampın Amerikan ve Afrika Birliği askerleri için doğrudan tehdit oluşturduğunu ve kamptaki teröristlere saldırıya geçmek üzerelerken baskın yapıldığını söyledi.