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Dünya
BBC Türkçe

Somali'de Eş Şebab bir erkeği zina nedeniyle taşlayarak öldürdü

Somali'deki İslamcı Eş Şebab örgütü, 44 yaşındaki bir erkeğin, hamile bıraktığı kadınla yaptığını söylediği evliliği geçersiz buldu ve adamı 'zina yaptığı' gerekçesiyle taşlayarak öldürdü.

29 Nisan 2018 20:30

Somali'deki İslamcı Eş Şebab örgütü, 44 yaşındaki bir erkeği zina yaptığı gerekçesiyle taşlayarak öldürdü.

Dayow Mohamed Hassan adlı erkek, şeriat mahkemesinin kendisini suçlu bulmasının ardından boynuna kadar toprağa gömüldükten sonra taşlandı.

İki eşi olan adam, bir başka kadınla birlikte olup onu hamile bırakmakla suçlanıyordu.

Eş Şebab, Somali'de kontrolü altında bulunan bölgelerde cinsel suçlara daha önce de benzer cezalar vermişti.

2014'te bir erkek çocuk bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla, 2008'de de bir genç kız zina yaptığı gerekçesiyle taşlayarak öldürülmüştü.

BBC Somali Servisi'nden Mohamed Mohamed, son olayda Hassan'ın hamile bıraktığı kadının Hassan'ın kendisine tecavüz ettiğini fakat mahkemenin zinadan ceza verdiğini söylüyor.

Eş Şebab'ın bölgedeki yöneticisi Moalim Geedow, ülkenin orta-güney bölgesinde bulunan Ramo Adey köyünde gerçekleşen infazı yüzlerce kişinin izlediğini söyledi.

Reuters'a konuşan Geedow, "Adam dul bir kadını üçüncü eş olarak almış ama onu kandırmış. Bir şeyhe giderek evliliği yaptığını söylemiş ama kadın hamile kaldığında aileler biraraya gelerek konuyu tartışmış ve yasal bir evlilik gerçekleşmediği sonucuna varmışlar. Mahkeme de evliliğin gerçekleşmediği sonucuna vardı ve adam taşlandı" dedi.

Eş Şebab, Somali'de Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümeti devirerek kendi İslami yönetimini kurmak istiyor.

Hükümet ise ülkedeki pek çok kentin kontrolünü yitirmiş durumda ve varlığını sürdürebilmek için 22 bin Afrika Birliği askerini ülkesinde bulunduruyor.

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