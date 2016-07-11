Somali'de Eş-Şebab askeri üsse saldırdı; en az 10 ölü

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş-Şebab örgütü, Somali'de başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Militanlar aracın infilak etmesinin ardından üssün içine girerek askerlere ateş açtı.

Saldırı, Mogadişu'nun yaklaşık 50 kilometre batısındaki Afgooye kasabasındaki üste gerçekleşti.

Ordu, saldırıda en az 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab ise 30 askerin öldüğünü iddia etti.

Pazar günü Somali Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mogadişu'nun güneyinde Eş-Şebab tarafından askeri malzeme deposu olarak kullanılan bir üssün, "herhangi bir direnişle karşılaşılmadan imha edildiği" belirtilmişti.

Arapça’da gençlik anlamına gelen Eş-Şebab örgütü, 2006'da kuruldu.

El Kaide ile bağlantılı olan örgüt, hakim olduğu alanlarda 'şeriat kuralları' dediği kuralları hayata geçiriyor.