T24 LogoT24 Logo
Dünya

Somali'de Eş-Şebab askeri üsse saldırdı; en az 10 ölü

Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab ise 30 askerin öldüğünü iddia etti

11 Temmuz 2016 21:01

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş-Şebab örgütü, Somali'de başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Militanlar aracın infilak etmesinin ardından üssün içine girerek askerlere ateş açtı.

Saldırı, Mogadişu'nun yaklaşık 50 kilometre batısındaki Afgooye kasabasındaki üste gerçekleşti.

Ordu, saldırıda en az 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab ise 30 askerin öldüğünü iddia etti.

Pazar günü Somali Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mogadişu'nun güneyinde Eş-Şebab tarafından askeri malzeme deposu olarak kullanılan bir üssün, "herhangi bir direnişle karşılaşılmadan imha edildiği" belirtilmişti.

Arapça’da gençlik anlamına gelen Eş-Şebab örgütü, 2006'da kuruldu.

El Kaide ile bağlantılı olan örgüt, hakim olduğu alanlarda 'şeriat kuralları' dediği kuralları hayata geçiriyor.

ETİKETLER

eş şebabsomaliaskeri üssaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24