-Somali'de en büyük sorun açlık ve iç savaş MOGADİŞU (A.A) - 21.01.2012 - Çok sayıda kişinin açlık ve kuraklık tehdidi altında yaşamını sürdürmeye çalıştığı ''Afrika Boynuzu'ndaki'' Somali'de açlık ve 21 yıldır süren iç savaş en büyük sorun olarak varlığını sürdürüyor. Açlık ve kuraklığın yarattığı olumsuz sonuçların en acı gerçeğiyle yüzleşildiği Somali'de, yaklaşık 21 yıldır iç savaş devam ediyor. Bir yandan açlıkla mücadele etmeye çalışan halk diğer yandan da savaşın yarattığı olumsuz ortamlarda yaşam mücadelesi veriyor. Halkın büyük bir kesimi nedenleri sürekli değişiklik gösteren savaşı gündelik yaşamının her alanında hissediyor. Sokaklarda iç savaş nedeniyle sakat kalanlara rastlamak mümkün, birçok çocuk da babasını savaşta kaybettiği için yetim büyüyor. İç savaş nedeniyle harabe haline gelmiş birçok yapı da başkent Mogadişu'da kaderine terk edilmiş duruyor. Somali halkının yaşamını açlık ve savaş kadar salgın hastalıklar da tehdit ediyor. Hastalıklardan en çok çocuklar etkilenirken, birçok çocuk açlık ve salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Sefaletin en üst düzeyde yaşandığı ülkede halk yaşamını yardımlar sayesinde sürdürmeye çalışıyor. Ülkedeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk eden halk da başkent Mogadişu'ya göç edip, kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadır kentlerde yardım bekliyor. BM'nin yaptığı ''acil yardım ihtiyacı olan 4 milyon Somalili'nin unutulmaması'' çağrısı da ülkedeki durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Somali'deki açlık sorunu özellikle çocukların ve kadınların yardım bekleyen bakışlarından da çok iyi anlaşılabiliyor. Savaş, açlık ve kuraklık tehdidi ile boğuşan Somali halkı için en büyük umut kaynağını ise Türkler oluşturuyor. Somali'de şu an en etkin yardım çalışmasını yapan ülke Türkiye. Türkiye, Ağustos 2011'den bu yana ülkede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve DSİ gibi kurumların yanı sıra çok sayıda Türk yardım derneği ile açlık ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Türk halkının kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gönderdiği yardımlar itinayla Somali halkına ulaştırılırken, Türk Kızılayı ve çeşitli Türk yardım dernekleri de kurdukları çadır kentlerde çoğu kişinin düzenli gıda yardımı ile hayatını sürdürebilmesini sağlıyor. Yıllardır sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaları nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan Somaliler, Sağlık Bakanlığının Mogadişu'da kurduğu iki hastanede Türk doktorlardan şifa buluyor. Somali halkı ülkelerinde Türk kurumları geldikten sonra büyük bir değişim yaşandığını anlatırken, küçük büyük tüm Somalililer gördükleri Türklere büyük sevgi gösterisinde bulunuyor.